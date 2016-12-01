Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft Edge Stable 91 позволяет отключить запрос «Использовать рекомендуемые настройки браузера»

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 15:22
  • Просмотров: 156
Microsoft Edge Stable 91 позволяет отключить запрос «Использовать рекомендуемые настройки браузера»

Microsoft довольно далека от победы в войне браузеров, а это означает, что компания постоянно призывает пользователей перейти на Edge и Bing, к раздражению большинства людей, которые давно сделали свой выбор.



В Edge Stable 91 Microsoft наконец-то предлагает пользователям способ для отключения таких запросов.



Пользователь под ником «Leo Varela» заметил флаг #edge-show-feature-recommendation, который не позволяет Edge «показывать активные сообщения, рекомендующие определенные функции и рабочие процессы в зависимости от вашей активности».

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft Edge скоро может получить функцию Google Chrome

Microsoft Edge скоро может получить функцию Google Chrome

Microsoft выпустила Microsoft Edge Stable Build 79.0.309.71

Microsoft выпустила Microsoft Edge Stable Build 79.0.309.71

Microsoft Edge Stable импортирует отложенные вкладки из устаревшей версии Edge

Microsoft Edge Stable импортирует отложенные вкладки из устаревшей версии Edge

Microsoft отключила возможность удаления стабильной сборки Edge на Chromium в сборке Windows 10 Build 18362.418

Microsoft отключила возможность удаления стабильной сборки Edge на Chromium в сборке Windows 10 Build 18362.418

Ошибка в Microsoft Edge позволяет показывать поддельные сообщения SmartScreen

Ошибка в Microsoft Edge позволяет показывать поддельные сообщения SmartScreen




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 40
Пользователей: 0
Гостей: 40
Роботы: Yandex Google Mail Ru
+5  
Новостей: 13376
+0  
Комментариев: 39449
+0  
Пользователей: 10062