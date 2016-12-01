Microsoft Edge Stable 91 позволяет отключить запрос «Использовать рекомендуемые настройки браузера»
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 15:22
- Просмотров: 156
Microsoft довольно далека от победы в войне браузеров, а это означает, что компания постоянно призывает пользователей перейти на Edge и Bing, к раздражению большинства людей, которые давно сделали свой выбор.
В Edge Stable 91 Microsoft наконец-то предлагает пользователям способ для отключения таких запросов.
Пользователь под ником «Leo Varela» заметил флаг #edge-show-feature-recommendation, который не позволяет Edge «показывать активные сообщения, рекомендующие определенные функции и рабочие процессы в зависимости от вашей активности».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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