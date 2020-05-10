Приложение «Ваш телефон» теперь позволяет запускать несколько приложений Android одновременно через Samsung Galaxy Note 10, S20 и другие устройства
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 15:45
- Просмотров: 236
Компания Microsoft дополнила список совместимых устройств новыми моделями.
Вот список новых устройств:
• Samsung Galaxy Fold;
• Samsung Galaxy Note10;
• Samsung Galaxy Note10+;
• Samsung Galaxy Note10 Lite;
• Samsung Galaxy S20;
Вот требования к данной функции:
• Windows 10 May 2020 Update или новее;
• Доступно только на некоторых устройствах Samsung;
• Ваше устройство Android и компьютер должны быть подключены к одной сети Wi-Fi;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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