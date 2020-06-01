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Microsoft тестирует автозаполнение Edge для кастомизируемых полей

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 16:37
  • Просмотров: 129
Microsoft тестирует автозаполнение Edge для кастомизируемых полей

Автоматическое заполнение паролей и платежных реквизитов в значительной степени способствовало революции в электронной коммерции, и теперь сообщается, что Microsoft стремится расширить эту возможность на большее количество областей.

В последних сборках Edge Canary Microsoft предлагает пользователям сохранять и редактировать данные для кастомизируемых полей, таких как номера паспортов или учетных записей, поэтому вам нужно будет ввести их только один раз.



Пользователи смогут указать, является ли номер конфиденциальным (например, платежные реквизиты), и в этом случае Edge попросит вас сначала пройти аутентификацию, прежде чем заполнять данные.

В настоящее время эта функция тестируется с помощью контролируемого развертывания.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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