Функция Edge Immersive Reader получает новые шрифты
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:39
- Просмотров: 96
Вчера Microsoft выпустила новую сборку Edge Dev, но исключила одну из новых функций из официального журнала изменений.
Microsoft внесла некоторые улучшения в функцию Edge Immersive Reader, которая удаляет со страницы отвлекающие элементы, такие как ненужная графика и реклама, и улучшает удобство чтения.
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Microsoft добавила в эту функцию дополнительные шрифты, и теперь пользователи могут выбирать между Calibri, Sitka и Comic Sans, что должно еще больше улучшить опыт для тех, кто использует ее в целях доступности.
Microsoft также добавила в Edge новый флаг под названием Auto Immersive Reader, который автоматически загружает страницу в режиме Immersive Reader для подходящих страниц.
Улучшения в настоящее время доступны в Edge Canary и Edge Dev и должны появиться в Edge Stable через несколько недель.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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