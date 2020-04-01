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Функция Edge Immersive Reader получает новые шрифты

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 20:39
  • Просмотров: 96

Вчера Microsoft выпустила новую сборку Edge Dev, но исключила одну из новых функций из официального журнала изменений.

Microsoft внесла некоторые улучшения в функцию Edge Immersive Reader, которая удаляет со страницы отвлекающие элементы, такие как ненужная графика и реклама, и улучшает удобство чтения.


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Microsoft добавила в эту функцию дополнительные шрифты, и теперь пользователи могут выбирать между Calibri, Sitka и Comic Sans, что должно еще больше улучшить опыт для тех, кто использует ее в целях доступности.

Microsoft также добавила в Edge новый флаг под названием Auto Immersive Reader, который автоматически загружает страницу в режиме Immersive Reader для подходящих страниц.



Улучшения в настоящее время доступны в Edge Canary и Edge Dev и должны появиться в Edge Stable через несколько недель.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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