Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 21390.2025
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:11
- Просмотров: 165
Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 21390.2025 (KB5004123) для инсайдеров в Dev Channel. Это обновление не содержит ничего нового и предназначено для тестирования конвейера обслуживания.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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