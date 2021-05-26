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Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 21390.2025

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 17:11
  • Просмотров: 165
Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 21390.2025

Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 21390.2025 (KB5004123) для инсайдеров в Dev Channel. Это обновление не содержит ничего нового и предназначено для тестирования конвейера обслуживания.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
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