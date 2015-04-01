Microsoft Edge версии 94 будет поддерживать CET

Microsoft Edge начнет поддерживать еще более безопасный режим просмотра, который использует аппаратно-зависимый поток управления для процессов браузера на поддерживаемом оборудовании (Intel 11-го поколения или AMD Zen 3). Вы можете отключить CET, управляя Image File Execution Options (IFEO) с помощью групповой политики.

Хотя наши ПК всегда уязвимы для тех или иных угроз, специалисты компании Microsoft намерены сократить число таких возможностей. Вот почему Microsoft Edge версии 94 получит поддержку Control-flow Enforcement Technology (CET).Этот сложный термин означает, что Edge будет защищен от хакеров, использующих его код против него, изменяя процессы и поведение для скрытых, труднообнаруживаемых атак. CET будет блокировать операции по изменению потока, а это означает, что атаки будут предотвращены, если что-то пойдет не так или не по плану.Это изменение было замечено в дорожной карте Microsoft 365, где можно найти все изменения Microsoft, будь то для Edge, Teams или чего-то еще, для чего Microsoft активно разрабатывает обновления. Вот что сказано в дорожной карте о CET.Дорожная карта Microsoft 365 говорит о том, что релиз функции запланирован на сентябрь 2021 года.Узнать другие подробности можно здесь