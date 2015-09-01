Microsoft начала развертывать функцию совместного использования вкладок в Microsoft Edge Stable
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 21:54
- Просмотров: 86
Microsoft наконец-то начала развертывать функцию совместного использования вкладок в своем браузере Edge. Компания начала тестирование этого обновления еще в апреле, и теперь у некоторых пользователей есть возможность делиться вкладками на разных устройствах в стабильной версии Edge.
Новый инструмент совместного использования вкладок позволяет пользователям отправлять активные вкладки на другие настольные или мобильные устройства. Возможность совместного использования вкладок на разных устройствах уже некоторое время доступна в Mozilla Firefox и Google Chrome, и приятно видеть, что новый Edge на базе Chromium наконец-то догоняет. Однако эта функция все еще находится в стадии разработки и, похоже, не работает со всеми веб-страницами. Более того, в настоящее время браузер поддерживает совместное использование вкладок только с устройствами iOS и Android, на которых установлена версия Edge Canary или Dev.
Чтобы использовать эту функцию, вам нужно будет перейти в левый угол адресной строки и выбрать опцию «Отправить эту страницу», как показано выше. На экране появится всплывающее меню со списком всех доступных устройств, которые в настоящее время вошли в систему с той же учетной записью Microsoft. Если вы решите отправить вкладку со своего рабочего стола на смартфон, на панели уведомлений появится уведомление, содержащее как имя веб-страницы, так и URL-адрес. Совместное использование вкладок доступно в обоих направлениях, что означает, что оно также поддерживает совместное использование веб-страниц с мобильных устройств на рабочий стол.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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