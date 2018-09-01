Браузер Microsoft Edge получает новое всплывающее окно «Поделиться»
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 21:49
- Просмотров: 101
Microsoft тестирует новое всплывающее окно «Поделиться» в сборках Edge Canary.
Новое окно «Поделиться» заменяет нативное окно «Поделиться», хотя оно по-прежнему доступно по ссылке.
Новое всплывающее окно «Поделиться» ведет себя так же, как и другие всплывающие окна меню Edge, и включает в себя определенные ссылки на социальные сети, а также позволяет отправлять ссылки себе по электронной почте.
Если вы хотите вызвать нативное всплывающее окно «Поделиться», вы можете нажать кнопку Windows share options.
Это улучшение доступно не для всех пользователей.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
Microsoft Edge Canary получил возможность генерации QR-кодов для обмена изображениями с мобильными устройствами
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 33
Пользователей: 0
Гостей: 33
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 33
Роботы: Yandex Google
+5Новостей: 13456
+0Комментариев: 39451
+0Пользователей: 10062