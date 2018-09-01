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Браузер Microsoft Edge получает новое всплывающее окно «Поделиться»

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 21:49
  • Просмотров: 101

Microsoft тестирует новое всплывающее окно «Поделиться» в сборках Edge Canary.

Новое окно «Поделиться» заменяет нативное окно «Поделиться», хотя оно по-прежнему доступно по ссылке.

Новое всплывающее окно «Поделиться» ведет себя так же, как и другие всплывающие окна меню Edge, и включает в себя определенные ссылки на социальные сети, а также позволяет отправлять ссылки себе по электронной почте.



Если вы хотите вызвать нативное всплывающее окно «Поделиться», вы можете нажать кнопку Windows share options.

Это улучшение доступно не для всех пользователей.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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