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Microsoft выпустила PowerToys 0.41.2/ 0.41.3

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 17:41
  • Просмотров: 142

Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.41.2/0.41.3.

Вот полный список исправлений версии 0.41.2:

• В руководстве по сочетаниям клавиш удалена поддержка длительного нажатия Win для активации. Теперь поддерживает Win +? по умолчанию;
• Отключена магнитная привязка редактора холста FancyZones, чтобы обеспечить поддержку клавиатуры;
• Обновлен Color Picker GIF для OOBE;
• Удален устаревший код MSIX;
• Обновлены все проекты до Modern WPF 0.94;
• Прекращена поддержка API-интерфейса модуля для сохранения настроек;
• Удалена зависимость Winstore;

Общие

• Улучшено автоматическое обновление в настройках PowerToys;
• Обновлена общая информация об отчете об ошибках, чтобы сделать его более надежным;
• Улучшена компоновка настроек для групп переключателей. Обновлены изображения и меню для OOBE;
• Обновления локализации;

Awake

• Добавлена утилита Awake! Опытные пользователи теперь могут поддерживать компьютер в рабочем состоянии по требованию без необходимости управления настройками питания;

Color Picker

• Улучшения в функциональности масштабирования Color Picker;
• Предотвращение появления повторяющихся цветов в истории выбора;
• Улучшен UX для лучшей поддержки навигации с помощью клавиатуры;
• Исправлено описание горячих клавиш OOBE;

FancyZones

• Полная поддержка клавиатуры для главного окна и контекста редактора холста;
• Новая поддержка для более быстрого выбора макета путем двойного щелчка мышью по желаемому макету в редакторе, чтобы автоматически применить его и закрыть редактор;
• Новое поведение активации зоны позволяет пользователям привязать окно к зоне, центр которой находится ближе всего к курсору;
• Добавлена иконка процесса для FancyZones;
• Исправлена проблема с зонированием свернутых окон;
• Исправлено множество ошибок доступности;
• Теперь это независимый exe, отделенный от процесса-исполнителя;

Надстройки проводника

• Скорректировано поведение новой строки Markdown, чтобы оно было менее строгим, поэтому надстройка больше похожа на реализации GitHub Image Resizer;
• Исправлена проблема с опцией кастомного размера, при которой оставление значения высоты/ширины пустым приводило к тому, что вывод составлял 1х1 квадратный пиксель. Теперь пустое значение автоматически подстраивается под заданную высоту/ширину;

Image Resizer

• Исправлена проблема, из-за которой при указании ширины, но без высоты создавалось изображение размером 1x1 пиксель вместо автоматической регулировки высоты;

PowerRename

• Исправлен сбой проводника при запуске PowerRename;

PowerToys Run

• Исправлены многочисленные проблемы, которые связаны со сбоями;
• Плагин Unit Converter! Активируется в подсказке запроса с помощью фразы активации по умолчанию. Например: %% 10 ft in m;
• Новый плагин настроек Windows! Найдите определенные настройки Windows в PowerToys Run, используя фразу активации по умолчанию, за которой следует желаемый параметр. Пример: $ Add/Remove Programs или $ Device:;
• Обновлен плагин URL-адреса, чтобы включить быстрый запуск браузера по умолчанию с ключевым словом действия, которое по умолчанию равно //;
• Добавлена поддержка остатка/по модулю для плагина Calculator с помощью оператора%;
• Более быстрый запуск за счет улучшенной индексации программы Win32;
• В результатах поиска по тексту теперь выделяются совпадающие символы из ввода;

Настройки/Добро пожаловать в PowerToys

• Исправлена информация о привязке клавиш в Color Picker;

Руководство по сочетаниям клавиш

• Настройте привязку клавиш из меню настроек;
• Удалено руководство по сочетаниям клавиш из процесса запуска, чтобы удалить ненужные взаимозависимости;

Installer

• Обновлена зависимость .NET Core до версии 3.1.15;
• Уменьшен сетевой трафик, поскольку программа обновления не загружает файлы, когда они уже кэшированы;

Microsoft также выпустила небольшое исправление после этого обновления, которое исправляет проблему, из-за которой PowerToys был неправильно идентифицирован Bitdefender как вредоносное ПО. Microsoft выпустила версию 0.41.3 для исправления этой проблемы.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net

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