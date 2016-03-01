Microsoft выпустила срочное исправление для Windows 10
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 12:11
- Просмотров: 343
Если у вас возникают трудности с открытием PDF-файлов в Windows 10, вы не одиноки, поскольку Microsoft выпустила срочное исправление для решения этой проблемы.
Компания Microsoft выпустила обновление KB5004760 для всех поддерживаемых версий Windows 10, чтобы решить следующую проблему:
Исправлена проблема, которая могла помешать вам открывать PDF-файлы с помощью Internet Explorer 11 или приложений, использующих 64-битную версию элемента управления WebBrowser. Кроме того, PDF-файл мог отображаться как серый фон при использовании плагина Adobe Acrobat;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 43
Пользователей: 0
Гостей: 43
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 43
Роботы: Yandex Google
+2Новостей: 13465
+0Комментариев: 39452
+0Пользователей: 10062