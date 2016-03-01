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Microsoft выпустила срочное исправление для Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 12:11
  • Просмотров: 343

Если у вас возникают трудности с открытием PDF-файлов в Windows 10, вы не одиноки, поскольку Microsoft выпустила срочное исправление для решения этой проблемы.

Компания Microsoft выпустила обновление KB5004760 для всех поддерживаемых версий Windows 10, чтобы решить следующую проблему:

Исправлена проблема, которая могла помешать вам открывать PDF-файлы с помощью Internet Explorer 11 или приложений, использующих 64-битную версию элемента управления WebBrowser. Кроме того, PDF-файл мог отображаться как серый фон при использовании плагина Adobe Acrobat;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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