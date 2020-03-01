Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпустила PowerToys 0.41.4

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:30
  • Просмотров: 46
Microsoft выпустила PowerToys 0.41.4

Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.41.4.

Вот полный список исправлений:

#11898 – Происходил сбой PowerToys Run при выборе результатов поиска;
#11912 – Awake создавал высокую нагрузку на процессор;
#11955 – Была ошибка PowerToys Run при запуске Windows;
#11964 – Добавлялся PowerToys для Awake в системном трее;
#12031 – FancyZones не запускался правильно;
#12044 – Размер изображения изменялся до 1x1;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft выпустила PowerToys 0.20.1

Microsoft выпустила PowerToys 0.20.1

Microsoft выпустила PowerToys 0.18.1

Microsoft выпустила PowerToys 0.18.1

Microsoft выпустила PowerToys 0.17

Microsoft выпустила PowerToys 0.17

Microsoft выпустила PowerToys 0.16.1

Microsoft выпустила PowerToys 0.16.1

Microsoft выпустила PowerToys 0.15.1

Microsoft выпустила PowerToys 0.15.1




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 43
Пользователей: 0
Гостей: 43
Роботы: Yandex Google
+2  
Новостей: 13467
+0  
Комментариев: 39452
+0  
Пользователей: 10062