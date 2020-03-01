Microsoft выпустила PowerToys 0.41.4
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:30
- Просмотров: 46
Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.41.4.
Вот полный список исправлений:
• #11898 – Происходил сбой PowerToys Run при выборе результатов поиска;
• #11912 – Awake создавал высокую нагрузку на процессор;
• #11955 – Была ошибка PowerToys Run при запуске Windows;
• #11964 – Добавлялся PowerToys для Awake в системном трее;
• #12031 – FancyZones не запускался правильно;
• #12044 – Размер изображения изменялся до 1x1;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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