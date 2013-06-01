Microsoft закроет приложение MSN Sports для Windows 10 20 июля
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 01:12
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Microsoft готовится закрыть приложение MSN Sports для Windows 10. С 20 июля приложение больше не будет поддерживаться в Windows 10, согласно новому сообщению в приложении, которое вызвано недавним обновлением приложения.
Согласно сообщению, после 20 июля MSN Sports больше не будет доступно для скачивания.
Отмечается, что сообщение отображается в версии 4.54.31792.0, которая была отправлена в Microsoft Store пару дней назад. Однако это не влияет на iOS или Android, поскольку Microsoft не отображает сообщение на этих платформах.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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