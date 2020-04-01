Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.74.76.129
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:55
- Просмотров: 134
Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.74.76.129.
Что нового?
• Анимированный фон для видеозвонков! Просто выберите GIF-файл из локальных файлов и наслаждайтесь новым фоном;
• Кастомизированные реакции на вызовы – выберите свой личный набор реакций;
• Разделённое окно на Android – потому что Microsoft хочет улучшить ваш пользовательский опыт в средах, подобных настольным. Поддержка Surface Duo, Samsung DeX и большинства Chromebook;
• Обмен файлами из чата в Skype для iOS;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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