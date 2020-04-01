Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.74.76.129

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 19:55
  • Просмотров: 134

Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.74.76.129.

Что нового?

Анимированный фон для видеозвонков! Просто выберите GIF-файл из локальных файлов и наслаждайтесь новым фоном;
Кастомизированные реакции на вызовы – выберите свой личный набор реакций;
Разделённое окно на Android – потому что Microsoft хочет улучшить ваш пользовательский опыт в средах, подобных настольным. Поддержка Surface Duo, Samsung DeX и большинства Chromebook;
Обмен файлами из чата в Skype для iOS;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.72.76.44

Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.72.76.44

Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.70.76.48

Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.70.76.48

Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.65.76.73

Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.65.76.73

Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.60.76.73

Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.60.76.73

Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.59.76.26

Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.59.76.26




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 33
Пользователей: 0
Гостей: 33
Роботы: Yandex Google
+3  
Новостей: 13489
+0  
Комментариев: 39452
+0  
Пользователей: 10066