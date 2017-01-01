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Microsoft признала новую уязвимость в службе Windows Print Spooler

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:17
  • Просмотров: 222

Компания Microsoft признала новую уязвимость в службе Windows Print Spooler.

Вот описание уязвимости на странице MSRC:

Уязвимость, приводящая к несанкционированному получению прав, возникает, когда служба Windows Print Spooler неправильно выполняет привилегированные файловые операции. Злоумышленник, успешно воспользовавшийся этой уязвимостью, может запустить произвольный код с правами SYSTEM. После этого злоумышленник может устанавливать программы; просматривать, изменять или удалять данные; или создавать новые учетные записи с полными правами пользователя.

Злоумышленник должен иметь возможность выполнить код в системе жертвы, чтобы воспользоваться этой уязвимостью.

Обходным путем для этой уязвимости является остановка и отключение службы Print Spooler.


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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