Уязвимость, приводящая к несанкционированному получению прав, возникает, когда служба Windows Print Spooler неправильно выполняет привилегированные файловые операции. Злоумышленник, успешно воспользовавшийся этой уязвимостью, может запустить произвольный код с правами SYSTEM. После этого злоумышленник может устанавливать программы; просматривать, изменять или удалять данные; или создавать новые учетные записи с полными правами пользователя.



Злоумышленник должен иметь возможность выполнить код в системе жертвы, чтобы воспользоваться этой уязвимостью.



Обходным путем для этой уязвимости является остановка и отключение службы Print Spooler.

Компания Microsoft признала новую уязвимость в службе Windows Print Spooler.Вот описание уязвимости на странице MSRC:Узнать другие подробности можно здесь