Microsoft Edge улучшает уведомления PWA-приложений, чтобы лучше выделять названия веб-приложений

Hey @MasterDevwi , on some devices with edge canary, PWA notifications look like this.

On other devices, it's the classic Edge notification.

Is this A/B testing or did i miss a flag somewhere ? pic.twitter.com/SLQawfkuCS — Florian (@flobo09) July 13, 2021

Microsoft незаметно начала тестировать новый опыт уведомлений для Edge Progressive Web Apps (PWA). На прошлой неделе пользователь под ником «Florian B» заметил улучшенный баннер уведомлений на одном из своих компьютеров, на котором установлены сборки Microsoft Edge Canary, и компания, по-видимому, проводит некоторое A/B-тестирование этого нового дизайна.Существующий баннер уведомлений для установленных PWA-приложений показывает, что все уведомления поступают из Microsoft Edge. Однако это может скоро измениться, поскольку команда Edge Insider обновляет баннер уведомлений, чтобы лучше выделять названия веб-приложений. Новые уведомления PWA-приложений стали более компактными, а названия прогрессивных веб-приложений теперь отображаются в строке заголовка.Эта функция в настоящее время доступна в качестве предварительной версии для некоторых пользователей Edge, и ожидается, что её развертывание для канала Stable начнется в сентябре. «Начиная с Microsoft Edge версии 94, уведомления от прогрессивных веб-приложений (PWA) больше не будут отображаться как исходящие от Microsoft Edge, а вместо этого будут отображать имя веб-приложения» , - пояснила компания в дорожной карте Microsoft 365.