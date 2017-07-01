Microsoft признала уязвимость HiveNightmare
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:19
- Просмотров: 0
Компания Microsoft признала уязвимость HiveNightmare.
Вот описание уязвимости на странице MSRC:
Уязвимость, связанная с повышением привилегий, существует из-за чрезмерно разрешительных Access Control Lists (ACLs) для нескольких системных файлов, включая базу данных Security Accounts Manager (SAM). Злоумышленник, успешно воспользовавшийся этой уязвимостью, может запустить произвольный код с правами SYSTEM. После этого злоумышленник может устанавливать программы; просматривать, изменять или удалять данные; или создавать новые учетные записи с полными правами пользователя.
Злоумышленник должен иметь возможность выполнить код в системе жертвы, чтобы воспользоваться этой уязвимостью.
Злоумышленник должен иметь возможность выполнить код в системе жертвы, чтобы воспользоваться этой уязвимостью.
Эта уязвимость затрагивает Windows 10 и Windows 11.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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