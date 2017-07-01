Уязвимость, связанная с повышением привилегий, существует из-за чрезмерно разрешительных Access Control Lists (ACLs) для нескольких системных файлов, включая базу данных Security Accounts Manager (SAM). Злоумышленник, успешно воспользовавшийся этой уязвимостью, может запустить произвольный код с правами SYSTEM. После этого злоумышленник может устанавливать программы; просматривать, изменять или удалять данные; или создавать новые учетные записи с полными правами пользователя.



Злоумышленник должен иметь возможность выполнить код в системе жертвы, чтобы воспользоваться этой уязвимостью.

Компания Microsoft признала уязвимость HiveNightmare.Вот описание уязвимости на странице MSRC:Эта уязвимость затрагивает Windows 10 и Windows 11.Узнать другие подробности можно здесь