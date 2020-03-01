Microsoft выпустила PowerToys 0.43
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:42
- Просмотров: 104
Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.43.
Журнал изменений
• Изменен текст всплывающей подсказки для иконки системного трея, чтобы он располагался в одной строке для совместимости с Windows 11;
• Исправлено поведение выхода на Color Picker, так что только всплывающее окно закрывается, если оно активно;
• Изменен плагин URI PowerToys Run для запуска HTTPS по умолчанию вместо HTTP;
• Добавлено диалоговое окно подтверждения при выполнении системных команд из PowerToys Run;
Общее
• Новый пользовательский интерфейс для просмотра списка размеров в настройках Image Resizer;
• Исправлены ошибки FileInUse во время сценариев установки/обновления;
• Исправлены переключатели в настройках запуска PowerToys для правильного отображения;
• Исправлен текст заголовка, который не обновлялся при изменении цвета темы;
• Добавлено Name/текст Alt в GIF-изображение;
• Расширен инструмент Report Bug для сбора более надежной диагностической информации;
• Исправлена функциональность программы чтения с экрана, чтобы перестать объявлять скрытый текст в настройках;
• Добавлены свойства Name/текста Alt для GIF-изображений в окне приветствия PowerToys;
Awake
• Исправлена ошибка при щелчке правой кнопкой мыши по иконке приложения Awake;
• Исправлена высокая загрузка процессора для своевременного бодрствования;
• Исправлена иконка Awake в трее уведомлений о спаме;
• Добавлена телеметрия для сбора настроек и журналов Awake;
Color Picker
• Удалены приватные символы Unicode в свойствах Name элемента;
• В свойствах Name нет имен классов;
• Добавлено свойство non-null ограничивающего прямоугольника;
• Исправлена нумерация цветовых оттенков для программы чтения с экрана;
• Исправлены фокусируемые элементы, имеющие ненулевое свойство name;
• Удаление свойства name и LocalizedControlType из элементов и их родителя;
• ControlType и LocalizedControlType больше не имеют значения Custom;
• Исправлена проблема, из-за которой программа чтения с экрана неправильно называла Color Picker при запуске;
• Исправлена проблема, из-за которой программа чтения с экрана не объявляла цвета при навигации;
FancyZones
• Исправлена ошибка, приводившая к ошибкам охвата нескольких мониторов;
• Добавлено ограничение на минимальный размер зоны в настройках;
• Исправлена проблема, из-за которой повторно открытые окна не отображались в ранее назначенной зоне;
• Исправлена настройка исключенных приложений для сохранения при изменении текста, а не при выходе из фокуса;
• Исправлен сбой загрузки поврежденных/устаревших плагинов;
• Исправлена проблема, из-за которой FancyZones не работал после перехода компьютера в спящий режим;
• Добавлено подтверждение программы чтения с экрана в редактор холста при добавлении новых зон;
Keyboard Manager
• Исправлены ошибки использования программы чтения с экрана для повышения интуитивности;
PowerToys Run
• Исправлен сбой из-за отсутствия файла изображения app.dark.png;
• Исправлена ошибка плагина URI с обработкой числового ввода;
• Улучшена производительность запуска PowerToys при первом вызове;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 26
Пользователей: 0
Гостей: 26
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 26
Роботы: Yandex Google
+2Новостей: 13559
+0Комментариев: 39454
+0Пользователей: 10077