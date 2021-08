Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.43.• Изменен текст всплывающей подсказки для иконки системного трея, чтобы он располагался в одной строке для совместимости с Windows 11;• Исправлено поведение выхода на Color Picker, так что только всплывающее окно закрывается, если оно активно;• Изменен плагин URI PowerToys Run для запуска HTTPS по умолчанию вместо HTTP;• Добавлено диалоговое окно подтверждения при выполнении системных команд из PowerToys Run;• Новый пользовательский интерфейс для просмотра списка размеров в настройках Image Resizer;• Исправлены ошибки FileInUse во время сценариев установки/обновления;• Исправлены переключатели в настройках запуска PowerToys для правильного отображения;• Исправлен текст заголовка, который не обновлялся при изменении цвета темы;• Добавлено Name/текст Alt в GIF-изображение;• Расширен инструмент Report Bug для сбора более надежной диагностической информации;• Исправлена функциональность программы чтения с экрана, чтобы перестать объявлять скрытый текст в настройках;• Добавлены свойства Name/текста Alt для GIF-изображений в окне приветствия PowerToys;• Исправлена ошибка при щелчке правой кнопкой мыши по иконке приложения Awake;• Исправлена высокая загрузка процессора для своевременного бодрствования;• Исправлена иконка Awake в трее уведомлений о спаме;• Добавлена телеметрия для сбора настроек и журналов Awake;• Удалены приватные символы Unicode в свойствах Name элемента;• В свойствах Name нет имен классов;• Добавлено свойство non-null ограничивающего прямоугольника;• Исправлена нумерация цветовых оттенков для программы чтения с экрана;• Исправлены фокусируемые элементы, имеющие ненулевое свойство name;• Удаление свойства name и LocalizedControlType из элементов и их родителя;• ControlType и LocalizedControlType больше не имеют значения Custom;• Исправлена проблема, из-за которой программа чтения с экрана неправильно называла Color Picker при запуске;• Исправлена проблема, из-за которой программа чтения с экрана не объявляла цвета при навигации;• Исправлена ошибка, приводившая к ошибкам охвата нескольких мониторов;• Добавлено ограничение на минимальный размер зоны в настройках;• Исправлена проблема, из-за которой повторно открытые окна не отображались в ранее назначенной зоне;• Исправлена настройка исключенных приложений для сохранения при изменении текста, а не при выходе из фокуса;• Исправлен сбой загрузки поврежденных/устаревших плагинов;• Исправлена проблема, из-за которой FancyZones не работал после перехода компьютера в спящий режим;• Добавлено подтверждение программы чтения с экрана в редактор холста при добавлении новых зон;• Исправлены ошибки использования программы чтения с экрана для повышения интуитивности;• Исправлен сбой из-за отсутствия файла изображения app.dark.png;• Исправлена ошибка плагина URI с обработкой числового ввода;• Улучшена производительность запуска PowerToys при первом вызове;Узнать другие подробности можно здесь