Microsoft тестирует режим Super Duper Secure Mode для браузера Edge
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 14:10
- Просмотров: 145
Microsoft тестирует режим Super Duper Secure Mode для браузера Edge, флаг для которого теперь доступен в Edge Canary, Dev и Beta.
Флаг отключит интерпретатор jаvascript Just In Time в Edge, который, по мнению команды исследователей уязвимостей браузера Microsoft, несет ответственность за большое количество уязвимостей браузера.
Хотя он улучшает производительность, его отключение устраняет около половины ошибок jаvascript Engine v8.
Super Duper Secure Mode Edge отключает JIT и включает новые меры безопасности. К ним относятся включение Controlflow Enforcement Technology (CET) в процессе рендеринга Edge и добавление в будущем поддержки Web Assembly, Arbitrary Code Guard (ACG) и других новых мер безопасности.
Чтобы включить режим Super Duper Secure Mode, перейдите в edge://flags/#edge-enable-super-duper-secure-mode.
Microsoft также надеется внедрить этот режим в браузер Edge на Android и Mac.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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