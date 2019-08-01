Edge Canary упрощает доступ к параметрам специальных возможностей
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:25
- Просмотров: 136
Microsoft улучшила доступ к параметрам специальных возможностей в Edge, сгруппировав их все вместе.
Под заголовком «Сделать Edge более простым в использовании» пользователи теперь могут найти такие параметры, как «Масштаб страницы», «Открыть системное предпочтение для субтитров» и функцию «Показывать хорошо заметный контур вокруг области фокуса на странице».
Нажмите на изображение для демонстрации
Эта функция создаст контур вокруг области, над которой вы зависаете или работаете, облегчая ее видимость.
Она работает с полями ввода текста, а также с кнопками.
Эта функция доступна в сборке Edge Canary Build 94.0.979.0.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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