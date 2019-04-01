Новая автоматически скрывающаяся скруглённая полоса прокрутки теперь доступна в Edge Canary
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 14:39
- Просмотров: 182
Microsoft работает над новой полосой прокрутки для браузера Edge.
DesktopModder заметил, что новая полоса прокрутки автоматически скрывается, что дает очень четкий вид вашей сессии просмотра.
Полоса прокрутки снова появляется при наведении на нее курсора и имеет новый, более узкий и округлый вид.
Старая, не скрывающаяся версия, показана ниже:
Чтобы включить новую полосу прокрутки, вам нужно добавить переключатель командной строки в ярлык браузера Edge.
Вам необходимо добавить –enable-features=OverlayScrollbar,OverlayScrollbarWinStyle,OverlayScrollbarWinStyleAnimation в путь к целевому ярлыку.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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