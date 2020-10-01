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Microsoft Edge и Canary теперь могут запоминать последнее просмотренное место в PDF-файлах

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 20:02
  • Просмотров: 86

Microsoft Edge получает обновление, которое позволяет пользователям возобновлять чтение с последнего просмотренного места в PDF-документах. Как заметил пользователь под ником «Leopeva64-2», эта функция теперь развертывается для некоторых инсайдеров, использующих Edge Dev и Canary.

В настоящее время PDF reader Microsoft Edge не позволяет открывать файлы с того места, где пользователи в последний раз закрывали свой PDF-документ, и им приходится вручную переходить к определенному разделу. Чтобы решить эту проблему, Microsoft добавила новую настройку в браузер Edge, которая позволяет пользователям мгновенно продолжать работу с того места, на котором они остановились, в PDF-документах.

Чтобы включить эту функцию, вам нужно перейти в меню настроек и выбрать «Файлы cookie и разрешения сайта». Наконец, нажмите опцию «PDF-документы», а затем включите переключатель «Настройки просмотра PDF».


Нажмите на изображение для демонстрации


Стоит отметить, что развертывание является контролируемым, а это означает, что не все инсайдеры Edge смогут сразу получить эту функциональность.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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