Microsoft работает над удобочитаемой информацией о сайте для Edge
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 16:07
- Просмотров: 23
Видеть иконку замка и знать, что сайт использует HTTPS, в наши дни не является гарантией того, что сайт не пытается вас обмануть. Microsoft работает над тем, чтобы сделать информацию во всплывающем окне информации о сайте более полезной, добавив возможность показа фактической информаций с сайта, полученного из Википедии.
В настоящее время в Edge Dev и Edge Canary имеется переключатель в виде контролируемого развертывания.
Информация добавляет часть статьи из Википедии во всплывающее окно с информацией о сайте.
Оно также содержит ссылки на социальные страницы сайта.
Microsoft также планирует добавить нижнюю панель Edge, которая будет отображать соответствующую сайту информацию на специальной панели.
Это тестируется в Edge Canary.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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