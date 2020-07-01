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Microsoft работает над удобочитаемой информацией о сайте для Edge

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 16:07
  • Просмотров: 23

Видеть иконку замка и знать, что сайт использует HTTPS, в наши дни не является гарантией того, что сайт не пытается вас обмануть. Microsoft работает над тем, чтобы сделать информацию во всплывающем окне информации о сайте более полезной, добавив возможность показа фактической информаций с сайта, полученного из Википедии.

В настоящее время в Edge Dev и Edge Canary имеется переключатель в виде контролируемого развертывания.



Информация добавляет часть статьи из Википедии во всплывающее окно с информацией о сайте.



Оно также содержит ссылки на социальные страницы сайта.



Microsoft также планирует добавить нижнюю панель Edge, которая будет отображать соответствующую сайту информацию на специальной панели.



Это тестируется в Edge Canary.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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