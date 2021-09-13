Microsoft упрощает сохранение веб-страниц в формате PDF
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- Категория: Windows 10
- Дата: 13-09-2021, 11:43
- Просмотров: 381
Компания Microsoft упрощает сохранение веб-страниц в Edge в формате PDF.
Функция, которая в настоящее время доступна в Edge Canary, добавит эту опцию в качестве записи верхнего уровня в контекстном меню, как и «Сохранить как» и «Печать».
Эта функция тестируется в Edge Canary 95, но, похоже, доступна в виде контролируемого развертывания и в настоящее время доступна не всем.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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