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Microsoft выпустила PowerToys 0.46 Experimental

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 15:52
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Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.46 Experimental.

Журнал изменений

• Исправлено вертикальное смещение верхней правой панели инструментов, позволяющее пользователям закрывать другие окна приложений;
• Исправлены проблемы с совместимостью для некоторых систем при компиляции из исходного кода;
• Исправлено сохранение панели инструментов на экране;
• Исправлена функция включения микрофона при изменении положения панели инструментов Video Conference Mute;
• Добавлена утилита Video Conference Mute в окно «Добро пожаловать в PowerToys»;

Текущие известные проблемы и ограничения:

• С некоторыми веб-камерами возникает несовместимость с Teams, и изображение наложения не отображается, вместо этого отображается поврежденный кадр. Если у вашей камеры есть эта особенность, пожалуйста, сообщите о модели в #6246;
• Предварительный просмотр приложения (Teams, Meet и т. д.) может отображать наложенное изображение, перевернутое по горизонтали, но, как ожидается, изображение будет правильно отображаться для других участников вызова;
• Чтобы включить/отключить VCM, PowerToys должна запускаться от имени администратора;
• Изменения некоторых настроек VCM требуют перезапуска приложения для получения новых значений, таких как новое наложенное изображение;
• В некоторых случаях наложенное изображение может отображаться перевернутым по вертикали (обходной путь - отредактировать изображение и перевернуть его перед тем, как выбрать его) (#6246);
• Если веб-камера PowerToys Video Conference Mute не отображается в приложении для видеоконференции, попробуйте перезапустить приложение, а если по-прежнему не отображается, попробуйте перезапустить Windows;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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