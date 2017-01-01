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Microsoft выпускает WinUI 2.7

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 14:48
  • Просмотров: 237
Microsoft выпускает WinUI 2.7

WinUI 2.7 — это последний стабильный релиз Windows UI Library (WinUI) для UWP-приложений (и настольных приложений, использующих XAML Islands).

InfoBadge

Badging — это ненавязчивый и интуитивно понятный способ обозначения уведомлений, отображения предупреждений, выделения нового контента или выделения области в приложении. InfoBadge — это небольшой элемент пользовательского интерфейса, который можно добавить в приложение и настроить для отображения числа, иконки или простой точки.



InfoBadge встроен в элемент управления NavigationView. Его также можно указать как отдельный элемент в дереве XAML, что позволит разместить InfoBadge в любом элементе управления или части пользовательского интерфейса.



Горизонтальная ориентация в ColorPicker

Используйте свойство Orientation элемента управления ColorPicker, чтобы указать, должны ли элементы управления редактированием выравниваться по вертикали или горизонтали относительно цветового спектра.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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