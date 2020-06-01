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Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.76.76.119

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:10
  • Просмотров: 78
Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.76.76.119

Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.76.76.119.

Что нового?

Размытие фона: Возможность размытия фона во время видеозвонков на всех платформах;
Улучшения рендеринга видео: на Android, iPhone и iPad;
Skype в Интернете: включен на Android, iPhone и iPad;
Начиная с релиза 8.75: теперь вы можете конвертировать новые групповые вызовы в собрания, позволяя гостям присоединяться к групповым собраниям;
Исправления ошибок и улучшения стабильности;

Что будет в ближайшее время:

• Еще больше улучшений рендеринга видео;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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