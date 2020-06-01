Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.76.76.119
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:10
- Просмотров: 78
Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.76.76.119.
Что нового?
• Размытие фона: Возможность размытия фона во время видеозвонков на всех платформах;
• Улучшения рендеринга видео: на Android, iPhone и iPad;
• Skype в Интернете: включен на Android, iPhone и iPad;
• Начиная с релиза 8.75: теперь вы можете конвертировать новые групповые вызовы в собрания, позволяя гостям присоединяться к групповым собраниям;
• Исправления ошибок и улучшения стабильности;
Что будет в ближайшее время:
• Еще больше улучшений рендеринга видео;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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