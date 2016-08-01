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Microsoft выпустила Windows Community Toolkit 7.1

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 18:51
  • Просмотров: 180

Компания Microsoft выпустила Windows Community Toolkit 7.1.

Помощники Microsoft Identity и Microsoft Graph

Предложение Microsoft Graph было переработано и оптимизировано для версии 7.1, выходя из предыдущей фазы предварительной версии, и теперь в нем появились новые помощники и поставщики для аутентификации с помощью API-интерфейсов Microsoft Identity и Graph. Команда получила множество отличных отзывов от сообщества, которые, как они надеются, помогут разработчикам в аутентификации пользователей и вызове API-интерфейсов Microsoft Graph.

Новые функции UI/UX

В этой версии доступно довольно много полезных функций UI/UX.

Такие функции, как прикрепленные тени, как показано ниже пользователем под ником «XAML LLama».



Однако это еще не всё. Также новыми являются AttachedCardShadow, RichSuggestBox, SmoothScrollIntoView и многие другие улучшения!

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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