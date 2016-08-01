Microsoft выпустила Windows Community Toolkit 7.1
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 18:51
- Просмотров: 180
Компания Microsoft выпустила Windows Community Toolkit 7.1.
Помощники Microsoft Identity и Microsoft Graph
Предложение Microsoft Graph было переработано и оптимизировано для версии 7.1, выходя из предыдущей фазы предварительной версии, и теперь в нем появились новые помощники и поставщики для аутентификации с помощью API-интерфейсов Microsoft Identity и Graph. Команда получила множество отличных отзывов от сообщества, которые, как они надеются, помогут разработчикам в аутентификации пользователей и вызове API-интерфейсов Microsoft Graph.
Новые функции UI/UX
В этой версии доступно довольно много полезных функций UI/UX.
Такие функции, как прикрепленные тени, как показано ниже пользователем под ником «XAML LLama».
Is this a ???? dream? #UWP #WindowsDev look how simple adding shadows in #XAML will be in the upcoming 7.1 version of the #WindowsCommunityToolkit! Thanks to @RykenApps and the power of #Win2D! ???? pic.twitter.com/eSrEnNr2az— XAML Llama (@XAMLLlama) August 12, 2021
Однако это еще не всё. Также новыми являются AttachedCardShadow, RichSuggestBox, SmoothScrollIntoView и многие другие улучшения!
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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