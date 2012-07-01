Microsoft откатывает обновление KB5005101 для исправления проблемы с запуском приложений
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:42
- Просмотров: 299
После установки обновления KB5005101 или более поздней версии приложения и программы могли не открываться или сразу же закрываться. Microsoft исправила эту проблему с помощью функции Known Issue Rollback (KIR).
Для автоматического исправления этой проблемы потребуется до 24 часов. Перезапуск помогает быстрее исправить проблему. Как пишет Microsoft, эта проблема возникала в Windows 10, Server 2019 и Server 2022, когда включена Microsoft Exploit Protection Export Address Filtering (EAF). Другие проблемы могут заключаться в невозможности открытия файлов или появлении белого окна при входе в систему.
В статье также описано, как проверить групповую политику. Однако для нас, «обычных» пользователей, в этом нет необходимости. Групповая политика регулирует только то, может ли KIR выполняться и как.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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