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Microsoft откатывает обновление KB5005101 для исправления проблемы с запуском приложений

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 19:42
  • Просмотров: 299
Microsoft откатывает обновление KB5005101 для исправления проблемы с запуском приложений

После установки обновления KB5005101 или более поздней версии приложения и программы могли не открываться или сразу же закрываться. Microsoft исправила эту проблему с помощью функции Known Issue Rollback (KIR).

Для автоматического исправления этой проблемы потребуется до 24 часов. Перезапуск помогает быстрее исправить проблему. Как пишет Microsoft, эта проблема возникала в Windows 10, Server 2019 и Server 2022, когда включена Microsoft Exploit Protection Export Address Filtering (EAF). Другие проблемы могут заключаться в невозможности открытия файлов или появлении белого окна при входе в систему.

В статье также описано, как проверить групповую политику. Однако для нас, «обычных» пользователей, в этом нет необходимости. Групповая политика регулирует только то, может ли KIR выполняться и как.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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