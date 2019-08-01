Microsoft Edge может заменить коллекции функцией Followable Web
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:01
- Просмотров: 244
Microsoft работает над новой функцией в Edge Canary 96, которая может заменить коллекции.
Флаг edge-followable-view имеет следующее описание:
Попробуйте следующую веб-бета-версию
Ваши существующие коллекции не будут перенесены, но функция followable web скоро появится, и вы сможете в любой момент переключиться обратно. - Mac, Windows, Linux
Ваши существующие коллекции не будут перенесены, но функция followable web скоро появится, и вы сможете в любой момент переключиться обратно. - Mac, Windows, Linux
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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