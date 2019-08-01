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Microsoft Edge может заменить коллекции функцией Followable Web

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 20:01
  • Просмотров: 244
Microsoft Edge может заменить коллекции функцией Followable Web

Microsoft работает над новой функцией в Edge Canary 96, которая может заменить коллекции.

Флаг edge-followable-view имеет следующее описание:



Попробуйте следующую веб-бета-версию

Ваши существующие коллекции не будут перенесены, но функция followable web скоро появится, и вы сможете в любой момент переключиться обратно. - Mac, Windows, Linux


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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