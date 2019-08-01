Microsoft Edge может заменить коллекции функцией Followable Web

Попробуйте следующую веб-бета-версию



Ваши существующие коллекции не будут перенесены, но функция followable web скоро появится, и вы сможете в любой момент переключиться обратно. - Mac, Windows, Linux

Microsoft работает над новой функцией в Edge Canary 96, которая может заменить коллекции.Флаг edge-followable-view имеет следующее описание:Узнать другие подробности можно здесь