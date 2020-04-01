Microsoft выпустила PowerToys 0.47
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:40
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Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.47.
Журнал изменений
• Обновлен WinUI до 2.7.0;
• Уменьшен размер установщика за счет сжатия GIF-файлов;
• Заменен ShortcutTextContorl на MarkdownTextblock;
• Добавлена функциональность для вызова SHCangeNotify SHCNE_ASSOCCHANGED при включении/выключении поставщиков миниатюр;
• Консолидированные пакеты nuget;
• В PowerToys Run добавлено дополнительное ведение журнала и обработка ошибок;
• Переход из устаревшего пула windevbuildagents;
• Добавлена поддержка встроенных приложений MSIX в PowerToys;
• Заменен ListView на ComboBox для Image Resizer;
• Исправления ошибок сборки;
Общее
• Исправлена проблема с новыми обновлениями, меняющими место установки PowerToys;
• Исправлены настройки с элементами NumberBox, перекрывающими кнопку удаления;
• Исправлена проблема, из-за которой инструмент отчетов об ошибках не генерировал файлы .zip;
• Обновлен опыт настройки сочетаний клавиш в настройках;
• Исправлена несогласованная ширина иконок боковой панели;
• Исправлена проблема, из-за которой пользовательский интерфейс боковой панели не масштабировался для более длинных текстовых строк в некоторых локализациях;
• Исправлена проблема, из-за которой в настройках не отображались недопустимые назначения нажатий клавиш;
• Добавлены определяемые пользователем сочетания клавиш при установке на «Добро пожаловать в PowerToys» вместо сочетаний клавиш по умолчанию;
Color Picker
• Исправлены проблемы с доступностью;
• Добавлены цветовые форматы CIELAB и CIEXYZ;
• Исправлена ошибка, из-за которой изменение значений RGB вручную не приводило к автоматическому обновлению отображаемого цвета;
FancyZones
• Исправлена регрессия, при которой перезагрузка компьютера сбрасывала заданные пользователем макеты на выбор по умолчанию;
• Исправлены проблемы с редактором макета сетки, который не отображал кнопки «Сохранить» и «Отменить»;
• Исправлена проблема с доступностью, когда пользователи не могли добавлять или объединять зоны с помощью клавиатуры;
• Добавлено всплывающее окно с описанием предварительных условий для опции «Разрешить охват зон между мониторами»;
• Исправлены различные ошибки, которые вызывали сбой;
File Explorer add-ons
• Добавлен поставщик миниатюр PDF для проводника Windows;
Image Resizer
• Добавлены значения по умолчанию для новых добавленных размеров;
• Исправлена регрессия, при которой пробелы в настройках формата имени файла не могли быть зарегистрированы;
• Исправлены проблемы с масштабированием в Image Resizer Window;
• Исправлена проблема, при которой происходил сбой PowerToys, когда настройки json не были отформатированы должным образом;
Keyboard Manager
• Исправлен сбой при добавлении сочетания клавиш;
• Исправлена ошибка, из-за которой не отображалось окно Re-mappings;
• Исправлена проблема, когда переназначение сочетания клавиш на Alt + Tab прерывало навигацию Alt + Tab с помощью клавиш со стрелками;
PowerToys Run
• Улучшения в макете субтитров для плагина настроек;
• Добавлены фильтры пути для плагина настроек с помощью клавиши >;
• Улучшения перевода для плагина настроек;
• Добавлена поддержка перевода для плагина настроек;
• Исправлена проблема, из-за которой PowerToys Run не находилась в фокусе при запуске;
• Исправлен сбой для пустых/удаленных переменных среды при обновлении переменных после изменения;
• Исправлены результаты запроса плагина реестра;
• Исправлен сбой в запросах плагина реестра;
• Исправлен сбой при завершении работы Windows;
• Добавлено лучшее описание в глобальных настройках результатов для плагинов;
• Добавлено окно подтверждения перед запуском системных команд;
• Добавлена опция использования локализации системы;
Shortcut Guide
• Снова добавлено долгое нажатие клавиши Win для активации утилиты;
Video Conference Mute
• Исправлена проблема, при которой первый ввод горячей клавиши в настройках фокусировался при загрузке страницы. Предотвращает непреднамеренное переназначение сочетаний клавиш;
Забегая вперед, экспериментальная версия PowerToys 0.47 будет выпущена 4 октября, в которой будут улучшения для утилиты Video Conference Mute. Все обновления из релиза 47.0 будут по-прежнему применяться в 0.48.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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