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Microsoft обновила страницу PWA-приложений в Edge Canary

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 13:30
  • Просмотров: 0
Microsoft обновила страницу PWA-приложений в Edge Canary

Компания Microsoft обновила страницу PWA-приложений в Edge Canary.

Старая страница выглядела так:



На новой странице гораздо больше опций и фильтров.



Она включает как представление списка (выше), так и представление сетки.



Страница сведений (отсутствует в текущей версии) предлагает такую информацию, как разрешения, и предлагает ряд опций, в том числе закрепление на старте, автоматический запуск при входе в систему, очистку файлов cookie и многое другое.



Страница сведений (отсутствует в текущей версии) содержит такую информацию, как разрешения, и предлагает ряд опций, включая закрепление в меню «Пуск», автоматический запуск при входе в систему, очистку файлов cookie и многое другое.

Чтобы опробовать новую страницу приложений, включите флаг Refreshed Edge://apps user experience в Edge Canary.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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