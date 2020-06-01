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Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.77.76.85

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 19:32
  • Просмотров: 149
Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.77.76.85

Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.77.76.85.

Что нового?

Модернизированные улучшения пользовательского интерфейса: Новый вид уведомлений/вкладки активности, новый вид верхнего и нижнего колонтитулов на настольных и мобильных устройствах;
Улучшения рендеринга видео: на Android, iPhone и iPad;
Экран профиля группы для поддержки новых вариантов выбора аватара на панели создания MeetNow: смайлик или стикер на красочном фоне + загрузка фотографии (которая уже есть);
Исправления ошибок и улучшения стабильности;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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