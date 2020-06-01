Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.77.76.85
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:32
- Просмотров: 149
Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.77.76.85.
Что нового?
• Модернизированные улучшения пользовательского интерфейса: Новый вид уведомлений/вкладки активности, новый вид верхнего и нижнего колонтитулов на настольных и мобильных устройствах;
• Улучшения рендеринга видео: на Android, iPhone и iPad;
• Экран профиля группы для поддержки новых вариантов выбора аватара на панели создания MeetNow: смайлик или стикер на красочном фоне + загрузка фотографии (которая уже есть);
• Исправления ошибок и улучшения стабильности;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 46
Пользователей: 0
Гостей: 46
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 46
Роботы: Yandex Google
+7Новостей: 13763
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10082