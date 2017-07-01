Microsoft позволяет пользователям обновляться до Windows 11 в рамках процесса OOBE для Windows 10
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:11
- Просмотров: 216
Чтобы улучшить опыт обновления для новых пользователей ПК с Windows 10, Microsoft выпустила обновление, которое улучшает опыт с Windows 10 версии 2004, 20H2, 21H1 и 21H2 из коробки (OOBE), предоставляя соответствующим устройствам возможность обновления до Windows 11 в рамках процесса OOBE. Вместо завершения установки Windows 10 на своих новых компьютерах пользователи теперь могут напрямую перейти на Windows 11.
Если выбрано обновление до Windows 11, процесс обновления начнется вскоре после завершения OOBE. Это обновление относится только к процессу OOBE для Windows 10 версии 2004, 20H2, 21H1 и 21H2 и будет доступно только после установки обновлений OOBE.
Это обновление применяется к следующему:
• Windows 10 версии 2004 (только Home и Professional);
• Windows 10 версии 20H2 (только Home и Professional);
• Windows 10 версии 21H1 (только Home и Professional);
• Windows 10 версии 21H2 (только Home и Professional);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 46
Пользователей: 0
Гостей: 46
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 46
Роботы: Yandex Google
+7Новостей: 13763
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10082