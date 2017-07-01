Microsoft позволяет пользователям обновляться до Windows 11 в рамках процесса OOBE для Windows 10

Если выбрано обновление до Windows 11, процесс обновления начнется вскоре после завершения OOBE. Это обновление относится только к процессу OOBE для Windows 10 версии 2004, 20H2, 21H1 и 21H2 и будет доступно только после установки обновлений OOBE.

Чтобы улучшить опыт обновления для новых пользователей ПК с Windows 10, Microsoft выпустила обновление, которое улучшает опыт с Windows 10 версии 2004, 20H2, 21H1 и 21H2 из коробки (OOBE), предоставляя соответствующим устройствам возможность обновления до Windows 11 в рамках процесса OOBE. Вместо завершения установки Windows 10 на своих новых компьютерах пользователи теперь могут напрямую перейти на Windows 11.Это обновление применяется к следующему:• Windows 10 версии 2004 (только Home и Professional);• Windows 10 версии 20H2 (только Home и Professional);• Windows 10 версии 21H1 (только Home и Professional);• Windows 10 версии 21H2 (только Home и Professional);Узнать другие подробности можно здесь