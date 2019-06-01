Microsoft выпустила обновление для Windows Terminal и Windows Terminal Preview
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 21:11
- Просмотров: 133
Microsoft недавно выпустила обновление как для Windows Terminal, так и для Windows Terminal Preview. Последнее обновление обновляет Windows Terminal Preview до версии 1.11.2731.0, а Windows Terminal - до 1.10.2714.0.
Windows Terminal Preview 1.11.2731.0
Исправления ошибок
Доступность
• Исправляет зависание при запуске для Windows Server 2022 (и аналогичных клиентских версий Windows), когда клавиатура ввода планшета активирована (#11312);
• Выбор текста в терминале при открытом дикторе больше не будет зависать (#11386);
Надежность
• Исправлен сбой ошибка утверждения конструктора KeyChord во время перетаскивания вкладки (#11306);
Эмуляция терминала
• Исправляет выравнивание координат мыши при прокрутке области просмотра для всех событий, а не только для события нажатия кнопки мыши (#11290);
Пользовательский интерфейс
• Очищает выделение при вставке (#11286);
Настройки JSON
• Исправляет сериализацию действия findMatch, чтобы сохранить направление (#11233);
Windows Terminal 1.10.2714.0
Исправления ошибок
Доступность
• Исправляет зависание при запуске для Windows Server 2022 (и аналогичных клиентских версий Windows), когда клавиатура ввода планшета активирована (#11312);
Надежность
• Исправлен сбой ошибка утверждения конструктора KeyChord во время перетаскивания вкладки (#11306);
Эмуляция терминала
• Исправляет выравнивание координат мыши при прокрутке области просмотра для всех событий, а не только для события нажатия кнопки мыши (#11290);
Пользовательский интерфейс
• Очищает выделение при вставке (#11286);
Настройки JSON
• Исправляет сериализацию действия findMatch, чтобы сохранить направление (#11233);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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