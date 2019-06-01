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Microsoft выпустила обновление для Windows Terminal и Windows Terminal Preview

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 21:11
  • Просмотров: 133
Microsoft выпустила обновление для Windows Terminal и Windows Terminal Preview

Microsoft недавно выпустила обновление как для Windows Terminal, так и для Windows Terminal Preview. Последнее обновление обновляет Windows Terminal Preview до версии 1.11.2731.0, а Windows Terminal - до 1.10.2714.0.

Windows Terminal Preview 1.11.2731.0

Исправления ошибок

Доступность

• Исправляет зависание при запуске для Windows Server 2022 (и аналогичных клиентских версий Windows), когда клавиатура ввода планшета активирована (#11312);
• Выбор текста в терминале при открытом дикторе больше не будет зависать (#11386);

Надежность

• Исправлен сбой ошибка утверждения конструктора KeyChord во время перетаскивания вкладки (#11306);

Эмуляция терминала

• Исправляет выравнивание координат мыши при прокрутке области просмотра для всех событий, а не только для события нажатия кнопки мыши (#11290);

Пользовательский интерфейс

• Очищает выделение при вставке (#11286);

Настройки JSON

• Исправляет сериализацию действия findMatch, чтобы сохранить направление (#11233);

Windows Terminal 1.10.2714.0

Исправления ошибок

Доступность

• Исправляет зависание при запуске для Windows Server 2022 (и аналогичных клиентских версий Windows), когда клавиатура ввода планшета активирована (#11312);


Надежность

• Исправлен сбой ошибка утверждения конструктора KeyChord во время перетаскивания вкладки (#11306);

Эмуляция терминала

• Исправляет выравнивание координат мыши при прокрутке области просмотра для всех событий, а не только для события нажатия кнопки мыши (#11290);

Пользовательский интерфейс

• Очищает выделение при вставке (#11286);

Настройки JSON

• Исправляет сериализацию действия findMatch, чтобы сохранить направление (#11233);

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
mspoweruser.com
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