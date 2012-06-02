Microsoft Edge получит встроенную поддержку орфографии и предложения по грамматике
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:45
- Просмотров: 128
Расширение Microsoft Editor для браузера Edge предоставляет предложения по грамматике, правописанию и стилю на нескольких сайтах, поэтому вы можете с уверенностью писать четкие и краткие сообщения и электронные письма. Вчера Microsoft сообщила, что будет реализовывать проверку орфографии и предложения по грамматике из Microsoft Editor непосредственно в браузере Edge. Это позволит пользователям получать удовольствие от проверки орфографии и предложений по грамматике без необходимости установки расширения Microsoft Editor.
На данный момент только инсайдеры в США увидят это изменение в каналах Edge Canary и Dev.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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