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Microsoft Edge получит встроенную поддержку орфографии и предложения по грамматике

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 20:45
  • Просмотров: 128

Расширение Microsoft Editor для браузера Edge предоставляет предложения по грамматике, правописанию и стилю на нескольких сайтах, поэтому вы можете с уверенностью писать четкие и краткие сообщения и электронные письма. Вчера Microsoft сообщила, что будет реализовывать проверку орфографии и предложения по грамматике из Microsoft Editor непосредственно в браузере Edge. Это позволит пользователям получать удовольствие от проверки орфографии и предложений по грамматике без необходимости установки расширения Microsoft Editor.

На данный момент только инсайдеры в США увидят это изменение в каналах Edge Canary и Dev.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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