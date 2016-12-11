Microsoft анонсировала новый дизайн хаба PWA-приложений в Microsoft Edge 96
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:25
- Просмотров: 168
Компания Microsoft анонсировала новый дизайн хаба PWA-приложений в Microsoft Edge 96.
Что нового в Microsoft Edge 96
Новый дизайн хаба для управления установленными веб-приложениями
Microsoft Edge Canary достиг версии 96 5 октября 2021 года. С подмножеством пользователей Microsoft тестирует новый дизайн, чтобы лучше управлять вашими установленными веб-приложениями. Когда вы переходите в edge://apps в своем браузере, теперь отображается переработанный хаб, в котором перечислены PWA-приложения и веб-сайты, установленные как приложения.
Вы можете отсортировать свои приложения по любому из следующих критериев:
• Недавно использованные;
• В алфавитном порядке, в зависимости от названия;
• Дата установки;
Вы также можете упорядочить приложения в виде списка или сетки.
Кроме того, вы можете легко закрепить приложения на панели задач или в меню «Пуск». Вы можете создать ярлык и разрешить запуск приложений при входе пользователя в систему.
Кроме того, теперь есть способ легкого получения доступа к следующему:
• Разрешения и сведения о конфиденциальности для связанного источника;
• Более подробная информация о приложении;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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