Microsoft выпустила PowerToys 0.47.1
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 22:47
- Просмотров: 81
Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.47.1.
Журнал изменений
• #13516 - [Shortcut Guide] После отпускания клавиши Win всплывало стартовое меню;
• #13517 - [PowerToys Run] Не работала с комбинацией Win + Space;
• #13536 - [PowerToys Run] Не работала с комбинацией Shift + CapsLock;
• #13585 - [FancyZones] Сочетания клавиш не меняли макет;
• #13211 - [FancyZones] Автоматическое изменение размера окон ломалось в некоторых приложениях;
• #13625 - [FancyZones] Макеты не запоминались после блокировки компьютера;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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