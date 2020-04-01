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Microsoft выпустила PowerToys 0.47.1

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 22:47
  • Просмотров: 81

Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.47.1.

Журнал изменений

#13516 - [Shortcut Guide] После отпускания клавиши Win всплывало стартовое меню;
#13517 - [PowerToys Run] Не работала с комбинацией Win + Space;
#13536 - [PowerToys Run] Не работала с комбинацией Shift + CapsLock;
#13585 - [FancyZones] Сочетания клавиш не меняли макет;
#13211 - [FancyZones] Автоматическое изменение размера окон ломалось в некоторых приложениях;
#13625 - [FancyZones] Макеты не запоминались после блокировки компьютера;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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