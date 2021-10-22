Microsoft выпустила Windows 10 Build 17763.2268
-
- Категория: Windows 10
- Дата: 22-10-2021, 02:55
- Просмотров: 662
Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 17763.2268.
Это обновление, не связанное с безопасностью, включает улучшения качества. Ключевые изменения включают:
• Исправлена проблема с PropertyGet в JScript9.dll;
• Исправлена проблема с киосками Assigned Access, которые настроены с помощью Microsoft Edge в качестве приложения киоска. Эти киоски иногда могли не перезапустить Microsoft Edge, если пользователи закрывали окно браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой использование App-V периодически приводило к появлению черных экранов при входе в систему на странице учетных данных;
• Исправлена проблема, из-за которой Windows переходила в режим восстановления BitLocker после обновления обслуживания;
• Исправлена проблема, из-за которой searchindexer.exe сохраняла дескрипторы базы данных поиска для каждого пользователя по указанному ниже пути после выхода из системы: «C:\Users\username\AppData\Roaming\Microsoft\Search\Data\Applications\\». В результате searchindexer.exe переставала работать и создавались повторяющиеся имена профилей;
• Исправлена проблема, которая приводила к утечке памяти в модуле DnsPsProvider.dll в процессе WmiPrvSE.exe;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи виртуальной приватной сети (VPN) Windows 10 не могли подключиться к серверам службы Routing and Remote Access (RRAS) Windows Server 2019;
• Исправлена проблема, которая препятствовала работе виртуальных машин Software-Defined Networking (SDN) при настройке ограничения пропускной способности VPN с Generic Routing Encapsulation (GRE);
• Исправлена проблема в Code Integrity, которая могла привести к утечке памяти;
• Улучшает возможности Microsoft Defender for Endpoint по обнаружению и перехвату программ-вымогателей и сложных атак;
• Исправлена проблема с утечкой памяти в lsass.exe на контроллерах домена в корневом домене леса, которая возникала при наличии нескольких лесов и нескольких доменов в каждом лесу. Функции сопоставления SID- Name приводили к утечке памяти, когда запрос поступал из другого домена в лесу и пересекал границы леса;
• Улучшает Windows Server Storage Migration Service, добавляя поддержку для миграции Windows Servers, настроенных с помощью облачного уровня Azure File Sync. Кроме того, это обновление исправляет множество проблем и улучшает надежность. Дополнительные сведения см. в статье «Storage Migration Service overview»;
• Исправлена проблема с функцией Load Balancing виртуальной машины (VM), которая игнорировала домен сбоя сайта;
• Исправлена известная проблема, которая могла препятствовать успешной установке принтеров, использующих Internet Printing Protocol (IPP);
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 44
Пользователей: 0
Гостей: 44
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 44
Роботы: Yandex Google
+0Новостей: 13821
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10082