Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 17763.2268.Это обновление, не связанное с безопасностью, включает улучшения качества. Ключевые изменения включают:• Исправлена проблема с PropertyGet в JScript9.dll;• Исправлена проблема с киосками Assigned Access, которые настроены с помощью Microsoft Edge в качестве приложения киоска. Эти киоски иногда могли не перезапустить Microsoft Edge, если пользователи закрывали окно браузера;• Исправлена проблема, из-за которой использование App-V периодически приводило к появлению черных экранов при входе в систему на странице учетных данных;• Исправлена проблема, из-за которой Windows переходила в режим восстановления BitLocker после обновления обслуживания;• Исправлена проблема, из-за которой searchindexer.exe сохраняла дескрипторы базы данных поиска для каждого пользователя по указанному ниже пути после выхода из системы: «C:\Users\username\AppData\Roaming\Microsoft\Search\Data\Applications\\». В результате searchindexer.exe переставала работать и создавались повторяющиеся имена профилей;• Исправлена проблема, которая приводила к утечке памяти в модуле DnsPsProvider.dll в процессе WmiPrvSE.exe;• Исправлена проблема, из-за которой пользователи виртуальной приватной сети (VPN) Windows 10 не могли подключиться к серверам службы Routing and Remote Access (RRAS) Windows Server 2019;• Исправлена проблема, которая препятствовала работе виртуальных машин Software-Defined Networking (SDN) при настройке ограничения пропускной способности VPN с Generic Routing Encapsulation (GRE);• Исправлена проблема в Code Integrity, которая могла привести к утечке памяти;• Улучшает возможности Microsoft Defender for Endpoint по обнаружению и перехвату программ-вымогателей и сложных атак;• Исправлена проблема с утечкой памяти в lsass.exe на контроллерах домена в корневом домене леса, которая возникала при наличии нескольких лесов и нескольких доменов в каждом лесу. Функции сопоставления SID- Name приводили к утечке памяти, когда запрос поступал из другого домена в лесу и пересекал границы леса;• Улучшает Windows Server Storage Migration Service, добавляя поддержку для миграции Windows Servers, настроенных с помощью облачного уровня Azure File Sync. Кроме того, это обновление исправляет множество проблем и улучшает надежность. Дополнительные сведения см. в статье «Storage Migration Service overview» • Исправлена проблема с функцией Load Balancing виртуальной машины (VM), которая игнорировала домен сбоя сайта;• Исправлена известная проблема, которая могла препятствовать успешной установке принтеров, использующих Internet Printing Protocol (IPP);