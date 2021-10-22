Microsoft PowerToys может получить функцию, которая поможет найти местоположение указателя мыши
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- Категория: Windows 10
- Дата: 22-10-2021, 20:02
- Просмотров: 423
Если у вас несколько мониторов или дисплей с высоким разрешением, вам знакома проблема потери местоположения мыши на экране. В Windows в опциях указателей мыши Windows есть хитрость, которая поможет найти указатель при нажатии клавиши CTRL, но Microsoft может вскоре интегрировать эту функцию непосредственно в PowerToys, чтобы облегчить вам жизнь.
insane resolution? multi-mon? keep losing the cursor? we got you #powerToys #comingSoon pic.twitter.com/H07j7yxvZs— Clint Rutkas (@ClintRutkas) October 20, 2021
Как видно из приведенного выше ролика Клинта Руткаса, возглавляющего команду PowerToys, похоже, что PowerToys выводит хитрость с нажатием CTRL для поиска мыши на новый уровень. В ролике вы можете увидеть более крупный (и белый) радар, появляющийся над указателем мыши, предположительно при нажатии клавиши CTRL. Руткас говорит, что, как и в существующей функции, это двойная управляющая клавиша для поиска указателя. Он также отметил, что это «разница между днем и ночью» по сравнению со старой встроенной функцией в Windows.
(На данный момент, чтобы включить функциональность в Windows 10 или 11, откройте Настройки> Bluetooth и устройства> Мышь> Дополнительные настройки мыши. Это откроет «Свойства мыши» в старом стиле. Оттуда перейдите на вкладку «Параметры указателя» и убедитесь, что установлен флажок «Показывать местоположение указателя при нажатии клавиши CTRL». После этого простое нажатие клавиши CTRL будет открывать круг вокруг мыши.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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