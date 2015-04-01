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Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.78.76.151

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 17:22
  • Просмотров: 0
Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.78.76.151

Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.78.76.151.

Что нового?

Новые дополнения к этапу вызова: В усилиях по модернизации этапа вызова Microsoft добавили возможность скрытия участников вызова вверху, чтобы увеличить этап вызова. Вы также можете закрепить участников вызова, которых хотите видеть на сцене, а затем просматривать и выступающего, и себя в верхнем лотке в представлении содержимого (режим презентации). Также были улучшены аватары участников вызовов на верхнем трее;
Улучшения фона Bing: Улучшение вашего опыта при установке ежедневного фонового изображения Bing, которое обновляется ежедневно во время видеовызова;
Исправления фона видео: Даже после завершения вызова и перезапуска другого вы можете сохранить ранее установленный фон для видеовызова;
Улучшения интеграции Office Lens:при использовании камеры Office Lens для создания, редактирования и просмотра фотографий и видео, которыми вы можете поделиться в Skype, на iOS;
Улучшения производительности пользовательского интерфейса: на Android;
Веб-версия Skype: включена во всех браузерах, например, в Firefox;
Исправления ошибок и улучшения стабильности;

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
answers.microsoft.com
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