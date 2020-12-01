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Microsoft выпустила PowerToys 0.49.0

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 19:39
  • Просмотров: 118
Microsoft выпустила PowerToys 0.49.0

Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.49.0.

Журнал изменений

• Добавлена утилита Find My Mouse! Воспользуйтесь функциональностью, чтобы быстро найти курсор на ваших дисплеях! Дополнительные сведения см. в документации по Mouse Utility;
• Доступность и незначительные улучшения пользовательского интерфейса на странице настроек;
• Добавлены глубокие ссылки на меню настроек для различных утилит в соответствующих редакторах;
• Улучшения настроек для повышения ясности различных параметров;
• Улучшено окно настроек для регулировки размера и положения по мере необходимости при изменении условий работы нескольких мониторов;

PowerToys Awake

• Улучшения программы чтения с экрана для обеспечения доступности;

Color Picker

• Формат Color Picker HEX был изменен, чтобы удалить символ #;
• Улучшения доступности для программы чтения с экрана и пользовательского интерфейса, позволяющие отличать цвета от границы при сопоставлении;

FancyZones

• Исправлена проблема, из-за которой окна Color Picker и OOBE не захватывались; FancyZones;
• Исправлена регрессия, когда макеты не менялись с помощью сочетаний клавиш;
• Исправлена проблема со сбоем в редакторе FancyZones;
• Исправлен сброс макетов зон после блокировки экрана;
• Улучшения доступности для программы чтения с экрана в редакторе;

Keyboard Manager

• Исправлена проблема со сбоем при открытии редактора при большом увеличении на мониторах 4k;

PowerRename

• Новое обновление пользовательского интерфейса! Microsoft надеется, что вам понравится современный опыт, и вы воспользуетесь преимуществами новых подсказок для описания распространенных регулярных выражений и форматирования текста/файлов;

PowerToys Run

• Добавлен плагин Windows Terminal. По умолчанию откройте оболочки через Windows Terminal с помощью команды активации _ активация;
• Добавлены переменные среды для поиска плагинов папок;
• Исправлены некоторые схемы, которые были перезаписаны HTTPS;
• Исправлена проблема, из-за которой программный плагин попадал в бесконечные циклы при рекурсивном поиске некоторых путей к файлам;

Video Conference Mute

• VCM добавлена в стабильные релизы PowerToys!;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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