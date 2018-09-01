Новое приложение Microsoft Whiteboard для Windows и iOS теперь доступно для загрузки
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 22:37
- Просмотров: 75
Microsoft объявила о выпуске нового приложения Microsoft Whiteboard для Windows и iOS. Это новое обновление приложения Whiteboard включает более 40 новых шаблонов, фигур, реакций, расширенные функции рукописного ввода и многое другое.
Другие обновления Whiteboard, объявленные сегодня:
• Microsoft также объявила, что приложение Whiteboard теперь поддерживает личные учетные записи Microsoft в приложении для Android и в веб-версии в дополнение к существующей поддержке в приложении для Windows и iOS;
• Теперь вы можете получить доступ и легко вставлять свои последние документы из каналов OneDrive и Teams;
• Теперь вы можете использовать такие документы, как PowerPoint и PDF-файлы, чтобы начать сессию мозгового штурма. Комментируйте и повторяйте вместе с гибкостью выбора отдельных слайдов или всех слайдов и страниц. Используйте реакции, чтобы выразить свои мысли о содержании, и добавляйте липкие заметки для дальнейшей разработки идей;
• Привлекайте внимание и экономьте время, вставив несколько изображений на свою интерактивную доску за раз. Итерируйте и комментируйте изображения, чтобы делиться мыслями и выражать свои идеи;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 37
Пользователей: 0
Гостей: 37
Роботы: Rambler Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 37
Роботы: Rambler Yandex Google
+8Новостей: 13843
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10083