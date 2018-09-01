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Новое приложение Microsoft Whiteboard для Windows и iOS теперь доступно для загрузки

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 22:37
  • Просмотров: 75

Microsoft объявила о выпуске нового приложения Microsoft Whiteboard для Windows и iOS. Это новое обновление приложения Whiteboard включает более 40 новых шаблонов, фигур, реакций, расширенные функции рукописного ввода и многое другое.

Другие обновления Whiteboard, объявленные сегодня:

• Microsoft также объявила, что приложение Whiteboard теперь поддерживает личные учетные записи Microsoft в приложении для Android и в веб-версии в дополнение к существующей поддержке в приложении для Windows и iOS;
• Теперь вы можете получить доступ и легко вставлять свои последние документы из каналов OneDrive и Teams;
• Теперь вы можете использовать такие документы, как PowerPoint и PDF-файлы, чтобы начать сессию мозгового штурма. Комментируйте и повторяйте вместе с гибкостью выбора отдельных слайдов или всех слайдов и страниц. Используйте реакции, чтобы выразить свои мысли о содержании, и добавляйте липкие заметки для дальнейшей разработки идей;
• Привлекайте внимание и экономьте время, вставив несколько изображений на свою интерактивную доску за раз. Итерируйте и комментируйте изображения, чтобы делиться мыслями и выражать свои идеи;

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
mspoweruser.com
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