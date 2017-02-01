Скриншоты обновлённого приложения Windows Defender Preview
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 14:08
- Просмотров: 203
Несколько дней назад мы узнали о новом приложении Windows Defender Preview, над которым работает Microsoft. Было высказано предположение, что новое приложение может быть новой версией Defender, созданной специально для Windows 11. Однако, похоже, это не так.
Пользователь под ником «WalkingCat» поделился ссылкой в Microsoft Store на Windows Defender Preview. Из магазина стало известно, что новое приложение будет работать и в Windows 10 версии 19041.0 или новее.
Microsoft Defender Preview https://t.co/fMpEnjJGwm pic.twitter.com/wocfu4FxcC— WalkingCat (@_h0x0d_) October 27, 2021
Если попытаться запустить приложение на ПК с Windows 10, то отображается сообщение на экране загрузки приложения, которое гласит: «Ваша учетная запись еще не авторизована для использования Microsoft Defender».
Однако пользователь под ником «Ahmed Walid» смог использовать взлом, чтобы обойти эту блокировку, и опубликовал несколько скриншотов пользовательского интерфейса нового Microsoft Defender Preview.
Microsoft Defender Preview— Ahmed Walid (@AhmedWalid605) October 28, 2021
(Thanks to @_h0x0d_ & @ALumia_Italia for sharing the app info & link) pic.twitter.com/nDUyoGpiY8
Приложение все еще находится в разработке, и некоторые функции, такие как «Идентификация» и «Подключения», помечены как «Скоро». Ниже показано, как выглядит главный экран нового приложения:
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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