Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпустила PowerToys 0.49.1

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 14:35
  • Просмотров: 131
Microsoft выпустила PowerToys 0.49.1

Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.49.1.

Вот полный список изменений:

#14063 - После обновления настройки не локализовывались;
#14044 - [FindMyMouse] Исправлено ложное срабатывание при активации;
#14058 - Опечатка: слово «английский» не было написано с заглавной буквы;
#14009 – Исправлена опечатка в журналировании;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft выпустила PowerToys 0.41.4

Microsoft выпустила PowerToys 0.41.4

Microsoft выпустила PowerToys 0.29.3

Microsoft выпустила PowerToys 0.29.3

Microsoft выпустила PowerToys 0.20.1

Microsoft выпустила PowerToys 0.20.1

Microsoft выпустила PowerToys 0.17

Microsoft выпустила PowerToys 0.17

Microsoft выпустила PowerToys 0.16.1

Microsoft выпустила PowerToys 0.16.1




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 45
Пользователей: 0
Гостей: 45
Роботы: Yandex Google Mail Ru
+5  
Новостей: 13848
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10083