Microsoft выпустила PowerToys 0.49.1
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 14:35
- Просмотров: 131
Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.49.1.
Вот полный список изменений:
• #14063 - После обновления настройки не локализовывались;
• #14044 - [FindMyMouse] Исправлено ложное срабатывание при активации;
• #14058 - Опечатка: слово «английский» не было написано с заглавной буквы;
• #14009 – Исправлена опечатка в журналировании;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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