Microsoft Edge получает новые функции для покупок к праздничному сезону
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 15:19
- Просмотров: 111
Компания Microsoft представила некоторые функции, связанные с покупками, которые будут развернуты в Edge Stable в ближайшие недели, чтобы помочь вам подготовиться к праздничному сезону.
Microsoft Edge теперь автоматически сообщит вам, изменились ли цены на некоторые товары, которые вы недавно просматривали, чтобы вы могли приобрести их по сниженной цене, как только это произойдет. Вам больше не нужно будет вручную и часто проверять веб-сайты, чтобы следить за распродажами. В сочетании с существующими функциями, такими как история цен, автозаполнение купонов и отзывы, Microsoft позиционирует Edge как идеального помощника по покупкам в этот праздничном сезон. Аналогичным образом, инструменты сравнения цен и истории цен появятся и в Microsoft Edge для Android.
Далее, Bing теперь сообщит вам о продуктах «этичного происхождения» в рамках партнерства с Good On You в Великобритании, подробно описывая показатели устойчивости и социальной ответственности модных брендов. Microsoft также сотрудничала с Eden Reforestation Project, чтобы сажать одно дерево за каждые 10 покупок в Интернете, совершаемых британскими потребителями у соответствующих розничных продавцов до 30 ноября 2022 года, на общую сумму до £150000.
Улучшение, связанное с безопасностью, которое предоставляет Microsoft, — это возможность быстрого изменения скомпрометированных паролей с помощью функции, называемой «Простое обновление». Вы можете просто перейти в Настройки> Пароли, а затем нажать кнопку «Изменить» рядом с учетными данными, которые вы хотите обновить. Вы будете перенаправлены на специальную страницу управления учетными записями для веб-сайта, где Edge также сгенерирует для вас более надежный пароль.
Microsoft Rewards можно закрепить на панели инструментов Edge, чтобы они сразу стали доступны для людей, которые активно их используют. Браузер также получает «Режим эффективности», который автоматически включается при низком заряде батареи вашего устройства. По словам Microsoft, это позволит снизить нагрузку на ОЗУ и процессор и значительно продлить время автономной работы. Все вышеупомянутые функции и возможности будут доступны пользователям в ближайшие недели.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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