Microsoft откатывает новое приложение Whiteboard для Windows после отзывов сообщества
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 17:26
- Просмотров: 124
Еще в сентябре Microsoft выпустила новую версию приложения Whiteboard для Windows, интерактивной доски компании, позволяющей пользователям сотрудничать с другими людьми. В этом обновлении представлен совершенно новый пользовательский интерфейс и несколько новых функций совместной работы, предназначенных для гибридной работы. Тем не менее, приложение получило справедливую долю критики из-за отсутствия некоторых ключевых функций и проблем с производительностью.
Как отметили пользователи Reddit, новая версия приложения Whiteboard имеет проблемы с задержкой и стабильностью на ПК с Windows. В нем также отсутствуют многие важные функции предыдущего UWP-приложения, такие как поддержка анимации окон и линейки. «Microsoft уничтожила Microsoft Whiteboard. Время от времени медленнее загружается, нет анимации окон при разворачивании/сворачивании/закрытии (Windows10). Больше никаких функций линейки. Это каким-то образом исчезло. Ластик стирает страницу целиком, а не то, что нужно», - поясняет оригинальный пост на Reddit.
В ответ на негативные отзывы старший менеджер по продуктам Microsoft Whiteboard Мативатан Вхаллатарасу объявил вчера в Твиттере, что команда услышала критику и откатит свое новое приложение Whiteboard до нативного приложения Universal Windows Platform (UWP) «менее чем за неделю».
Microsoft подтвердила, что команда Whiteboard активно работает над «устранением пробелов между старым приложением Windows и новым обновлением», но компания не предоставила график.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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