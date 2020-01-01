Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft откатывает новое приложение Whiteboard для Windows после отзывов сообщества

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 17:26
  • Просмотров: 124

Еще в сентябре Microsoft выпустила новую версию приложения Whiteboard для Windows, интерактивной доски компании, позволяющей пользователям сотрудничать с другими людьми. В этом обновлении представлен совершенно новый пользовательский интерфейс и несколько новых функций совместной работы, предназначенных для гибридной работы. Тем не менее, приложение получило справедливую долю критики из-за отсутствия некоторых ключевых функций и проблем с производительностью.

Как отметили пользователи Reddit, новая версия приложения Whiteboard имеет проблемы с задержкой и стабильностью на ПК с Windows. В нем также отсутствуют многие важные функции предыдущего UWP-приложения, такие как поддержка анимации окон и линейки. «Microsoft уничтожила Microsoft Whiteboard. Время от времени медленнее загружается, нет анимации окон при разворачивании/сворачивании/закрытии (Windows10). Больше никаких функций линейки. Это каким-то образом исчезло. Ластик стирает страницу целиком, а не то, что нужно», - поясняет оригинальный пост на Reddit.

В ответ на негативные отзывы старший менеджер по продуктам Microsoft Whiteboard Мативатан Вхаллатарасу объявил вчера в Твиттере, что команда услышала критику и откатит свое новое приложение Whiteboard до нативного приложения Universal Windows Platform (UWP) «менее чем за неделю».

Microsoft подтвердила, что команда Whiteboard активно работает над «устранением пробелов между старым приложением Windows и новым обновлением», но компания не предоставила график.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft Whiteboard получает новые функции совместной работы в Windows 10, Surface Hub и iOS

Microsoft Whiteboard получает новые функции совместной работы в Windows 10, Surface Hub и iOS

Приложение Microsoft Whiteboard теперь доступно в каналах и чате Microsoft Teams

Приложение Microsoft Whiteboard теперь доступно в каналах и чате Microsoft Teams

Приложение Microsoft Whiteboard теперь может быть добавлено как вкладка в каналах Microsoft Teams

Приложение Microsoft Whiteboard теперь может быть добавлено как вкладка в каналах Microsoft Teams

Microsoft обновила приложение Microsoft Whiteboard на Windows 10 и iOS

Microsoft обновила приложение Microsoft Whiteboard на Windows 10 и iOS

Microsoft Whiteboard для Windows 10 получило новое обновление

Microsoft Whiteboard для Windows 10 получило новое обновление




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 52
Пользователей: 0
Гостей: 52
Роботы: Yandex Google
+6  
Новостей: 13897
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10083