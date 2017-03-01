Microsoft предлагает пользователям Windows 10 новые функции смешанной реальности
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:51
- Просмотров: 117
Microsoft предлагает пользователям Windows 10 несколько новых функций смешанной реальности, которые в настоящее время доступны в Windows 11. С 22 ноября 2021 года Windows 10 версии 2004 и новее будет иметь Infinite Expanse, загрузку SteamVR с запуском портала смешанной реальности и новые настройки опыта запуска. Подробнее об этих функциях читайте ниже.
Infinite Expanse
• Новая виртуальная домашняя среда для устройств Windows Mixed Reality, отличающаяся значительным уменьшением объема и размера, сведенная к единственной стадии вместо более многофункциональной Cliffhouse;
• Infinite Expanse, созданная с расчетом на производительность, была разработана для удовлетворения давних запросов клиентов о менее ресурсоемкой виртуальной домашней среде, которая позволяет клиентам получить максимальную производительность от своих игр и опыта;
• Эту новую виртуальную домашнюю среду можно найти на панели Pins в меню Places;
Загрузка SteamVR с запуском портала смешанной реальности
• Доступна новая настройка для автоматического запуска SteamVR при запуске WMR, позволяющая обойти домашнее пространство WMR и перейти непосредственно в SteamVR;
o Этот новый параметр можно найти в приложении Параметры в Смешанная реальность> запуск и рабочий стол> Автоматический запуск;
Новые настройки опыта запуска
• Доступны новые настройки, позволяющие лучше настроить ваш идеальный запуск за счет повышения уровня контроля над запуском портала смешанной реальности;
• Теперь вы можете управлять запуском портала смешанной реальности при подключении устройства или при активации датчика присутствия, а также управлять тем, как открывается приложение виртуального рабочего стола;
• Эти новые настройки можно найти в приложении Настройки в Смешанная реальность> Автозагрузка и Рабочий стол;
o Переключение для запуска MRP на плагине HMD;
o Переключение для запуска MRP при обнаружении присутствия;
o Переключение «Открыть приложение рабочего стола» на фокус приложения рабочего стола;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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