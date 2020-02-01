Microsoft выпустила Skype 8.78 для всех пользователей
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:21
- Просмотров: 155
Компания Microsoft выпустила Skype 8.78 для всех пользователей.
Skype для Windows, Mac, Linux и Web
• Совместное использование — это забота: Microsoft предоставила вам больше возможностей для совместного использования — или не совместного использования - в Skype. Узнайте больше о совместном использовании экрана в Skype;
• Совершенно современный обмен сообщениями: В светлой теме закругленные углы и добавленный цвет модернизируют дизайн Microsoft и делают ваши сообщения четкими. Microsoft также увеличила аватарки;
• И современные звонки тоже: Наслаждайтесь модернизированным опытом во время звонков;
• Исправления ошибок и улучшения стабильности;
Skype for Android, iPhone и iPad
• Стилизация и профилирование: Яркая новая панель поиска и обновленные аватары позволяют сочетать стиль;
• Продолжайте движение: Уведомления перемещены в нижнюю часть экрана для более удобной навигации;
• Исправления ошибок и улучшения стабильности;
Что исправлено?
• Невозможно увидеть экран других пользователей - отображался зеленый экран;
• Обмен фотографиями приводил к сбою приложения;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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