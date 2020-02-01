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Microsoft выпустила Skype 8.78 для всех пользователей

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 17:21
  • Просмотров: 155
Microsoft выпустила Skype 8.78 для всех пользователей

Компания Microsoft выпустила Skype 8.78 для всех пользователей.

Skype для Windows, Mac, Linux и Web

Совместное использование — это забота: Microsoft предоставила вам больше возможностей для совместного использования — или не совместного использования - в Skype. Узнайте больше о совместном использовании экрана в Skype;
Совершенно современный обмен сообщениями: В светлой теме закругленные углы и добавленный цвет модернизируют дизайн Microsoft и делают ваши сообщения четкими. Microsoft также увеличила аватарки;
И современные звонки тоже: Наслаждайтесь модернизированным опытом во время звонков;
Исправления ошибок и улучшения стабильности;

Skype for Android, iPhone и iPad

Стилизация и профилирование: Яркая новая панель поиска и обновленные аватары позволяют сочетать стиль;
Продолжайте движение: Уведомления перемещены в нижнюю часть экрана для более удобной навигации;
Исправления ошибок и улучшения стабильности;

Что исправлено?

• Невозможно увидеть экран других пользователей - отображался зеленый экран;
• Обмен фотографиями приводил к сбою приложения;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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