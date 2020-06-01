Функция «Поиск по вкладкам» включена по умолчанию в последней сборке Edge Canary
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 13:00
- Просмотров: 0
Пользователь под ником «Leopeva64-2», заметил, что Microsoft включила опцию «Поиск по вкладкам» по умолчанию в сборке Edge Canary Build 98.0.1089.0. Эта функция была доступна в Edge Canary с августа, но её приходилось включать вручную.
Поскольку Edge построен на тех же принципах, что и Google Chrome, неудивительно, что функцию «Поиск по вкладкам» в Edge Canary можно вызывать с помощью того же сочетания клавиш, что и в Google Chrome; Ctrl + Shift + A. Однако, в отличие от Chrome, который имеет кнопку «Поиск по вкладкам» рядом с кнопкой свертывания, функция «Поиск по вкладкам» в Edge находится под меню «Меню действий вкладок» в верхнем левом углу браузера.
Неясно, будет ли Microsoft продолжать использовать эту функцию в Canary, чтобы продолжить работу над ней, или она будет переведена в Dev Сhannel.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 71
Пользователей: 0
Гостей: 71
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 71
Роботы: Yandex Google
+1Новостей: 13912
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10083