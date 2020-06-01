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Функция «Поиск по вкладкам» включена по умолчанию в последней сборке Edge Canary

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 13:00
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Пользователь под ником «Leopeva64-2», заметил, что Microsoft включила опцию «Поиск по вкладкам» по умолчанию в сборке Edge Canary Build 98.0.1089.0. Эта функция была доступна в Edge Canary с августа, но её приходилось включать вручную.

Поскольку Edge построен на тех же принципах, что и Google Chrome, неудивительно, что функцию «Поиск по вкладкам» в Edge Canary можно вызывать с помощью того же сочетания клавиш, что и в Google Chrome; Ctrl + Shift + A. Однако, в отличие от Chrome, который имеет кнопку «Поиск по вкладкам» рядом с кнопкой свертывания, функция «Поиск по вкладкам» в Edge находится под меню «Меню действий вкладок» в верхнем левом углу браузера.

Неясно, будет ли Microsoft продолжать использовать эту функцию в Canary, чтобы продолжить работу над ней, или она будет переведена в Dev Сhannel.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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