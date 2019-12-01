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Microsoft выпустила PowerToys 0.51.0

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 13:18
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Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.51.0.

Журнал изменений

На заметку

• Microsoft перенесла внутреннюю службу локализации и работает над добавлением автоматизированных интеграций;

PowerToys Awake

• Системный трей и настройки используют один и тот же язык для включения;

Color Picker

• Добавлены новые форматы для копирования цветов в виде плавающего или десятичного значения;
• Окно настройки цвета теперь принимает HEX-коды в нижнем регистре;

FancyZones

• Новая функциональность переключения окон! Теперь пользователи могут назначать несколько окон зоне и переключаться между ними с помощью команд Win + PgDn / PgUp по умолчанию;
• Добавлена функциональность для зон, позволяющая использовать системный акцентный цвет и тему;
• Добавлен визуальный просмотр внешнего вида зоны в меню настроек;
• Исправлена проблема, из-за которой происходил сбой утилиты FancyZones при запуске;

Image Resizer

• Исправлена проблема, из-за которой при изменении размера изображений создавались пустые папки;
• Добавлена опция удаления несущественных метаданных. Помогает значительно уменьшить размер файлов;
• Исправлена проблема, вызванная тем, что утилита Image Resizer получала неожиданный тип или значение свойства;

Утилиты мыши

• Find My Mouse: Улучшена функциональность для активации, когда пользовательская конфигурация времени двойного щелчка установлена выше 100 мс;
• Find My Mouse: Исправлено отображение на всех виртуальных рабочих столах, а не только на виртуальном рабочем столе, на котором он был создан;
• Find My Mouse: Новые настройки, позволяющие гораздо больше настраивать на основе ваших отзывов;
• Незначительные настройки пользовательского интерфейса для fluent-иконок, внешнего вида, использования Ctrl и описаний утилит;
• Утилита Mouse Highlighter PowerToy! Если эта утилита включена, активируйте подсветку мыши с помощью сочетания клавиш Win + Shift + H по умолчанию, чтобы начать отображать визуальные подсказки на дисплее при нажатии левой или правой кнопки мыши. Существует гораздо более мощный инструмент под названием SysInternal ZoomIt, который также очень полезен;

Microsoft выпустила PowerToys 0.51.0


PowerRename

• Улучшена производительность переименования! Теперь это наравне (или лучше) с предыдущей версией на основе нескольких тестов;
• Добавлены ускорители клавиатуры с помощью клавиш Enter и Ctrl + Enter для выполнения переименования;
• Настройки пользовательского интерфейса теперь позволяют добавлять количество выбранных элементов, линии сетки для улучшения читаемости, уменьшенные размеры шрифта и поля, а также улучшенное изменение размера окна;
• Исправлены проблемы с фокусом пользовательского интерфейса;
• Добавлены ширина и высота окна по умолчанию;
• Добавлен журнал событий PowerRename для BugReportTool;

PowerToys Run

• Добавлены новые записи для плагина настроек;
• Добавлена поддержка обработки URI приложения, например mailto: и ms-settings:;
• Добавлены рабочие области DevContainer в результаты поиска VSCode Workspaces Plugin;
• Исправление проблем, связанных со сбоями;

Guide

• Добавлены закругленные углы для клавиш и всплывающих подсказок, а также системные акцентные цвета для фона рабочего стола;

Settings

• Исправлен размер окна настроек по умолчанию, чтобы оно не открывалось за пределами экрана;

Video Conference Mute

• Незначительные настройки пользовательского интерфейса для иконки, кнопки очистки и выбора изображения оверлея #14248;

Работа с прототипом

• Всегда на высоте прототип, над которым активно работают. Прямо сейчас вы нажимаете комбинацию клавиш, и она активируется. Microsoft также исследует способы выделения окна в той или иной форме;

Installer

• Исследовано, как полностью перейти на загрузчик WIX и удалить кастомный загрузчик;
• Исследовано, как полностью перейти на HKCU против HKLM;

Случайная помощь

• Исправление проверки орфографии;
• Исправление URL-адреса;

Актуальное для разработки

• Сосредоточение внимания на исправлении накопившихся проблем и разработке метода, помогающего расставить приоритеты. @Dend и @crutkas сотрудничают, чтобы посмотреть, сможет ли Microsoft разработать один сигнал, чтобы увидеть то, что Microsoft называет «центрами тяжести»;
• Основная ветка разработки Microsoft теперь называется Main;
• Настройка структуры папок плагинов для PT Run #10796;
• Microsoft работаем над переносом конвейера релиза на ту же систему, которую использует Windows Terminal;
• Улучшения в процессе использования/обновления переменных среды в PT Run;
• .NET обновлён до версии 3.1.20;
• Централизованный список процессов в BugReportTool;
• Улучшение обработки реестра для надстроек MSI и File Explorer;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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