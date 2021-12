Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.51.0.• Microsoft перенесла внутреннюю службу локализации и работает над добавлением автоматизированных интеграций;• Системный трей и настройки используют один и тот же язык для включения;• Добавлены новые форматы для копирования цветов в виде плавающего или десятичного значения;• Окно настройки цвета теперь принимает HEX-коды в нижнем регистре;• Новая функциональность переключения окон! Теперь пользователи могут назначать несколько окон зоне и переключаться между ними с помощью команд Win + PgDn / PgUp по умолчанию;• Добавлена функциональность для зон, позволяющая использовать системный акцентный цвет и тему;• Добавлен визуальный просмотр внешнего вида зоны в меню настроек;• Исправлена проблема, из-за которой происходил сбой утилиты FancyZones при запуске;• Исправлена проблема, из-за которой при изменении размера изображений создавались пустые папки;• Добавлена опция удаления несущественных метаданных. Помогает значительно уменьшить размер файлов;• Исправлена проблема, вызванная тем, что утилита Image Resizer получала неожиданный тип или значение свойства;• Find My Mouse: Улучшена функциональность для активации, когда пользовательская конфигурация времени двойного щелчка установлена выше 100 мс;• Find My Mouse: Исправлено отображение на всех виртуальных рабочих столах, а не только на виртуальном рабочем столе, на котором он был создан;• Find My Mouse: Новые настройки, позволяющие гораздо больше настраивать на основе ваших отзывов;• Незначительные настройки пользовательского интерфейса для fluent-иконок, внешнего вида, использования Ctrl и описаний утилит;• Утилита Mouse Highlighter PowerToy! Если эта утилита включена, активируйте подсветку мыши с помощью сочетания клавиш Win + Shift + H по умолчанию, чтобы начать отображать визуальные подсказки на дисплее при нажатии левой или правой кнопки мыши. Существует гораздо более мощный инструмент под названием SysInternal ZoomIt , который также очень полезен;• Улучшена производительность переименования! Теперь это наравне (или лучше) с предыдущей версией на основе нескольких тестов;• Добавлены ускорители клавиатуры с помощью клавиш Enter и Ctrl + Enter для выполнения переименования;• Настройки пользовательского интерфейса теперь позволяют добавлять количество выбранных элементов, линии сетки для улучшения читаемости, уменьшенные размеры шрифта и поля, а также улучшенное изменение размера окна;• Исправлены проблемы с фокусом пользовательского интерфейса;• Добавлены ширина и высота окна по умолчанию;• Добавлен журнал событий PowerRename для BugReportTool;• Добавлены новые записи для плагина настроек;• Добавлена поддержка обработки URI приложения, например mailto: и ms-settings:;• Добавлены рабочие области DevContainer в результаты поиска VSCode Workspaces Plugin;• Исправление проблем, связанных со сбоями;• Добавлены закругленные углы для клавиш и всплывающих подсказок, а также системные акцентные цвета для фона рабочего стола;• Исправлен размер окна настроек по умолчанию, чтобы оно не открывалось за пределами экрана;• Незначительные настройки пользовательского интерфейса для иконки, кнопки очистки и выбора изображения оверлея #14248 • Всегда на высоте прототип, над которым активно работают. Прямо сейчас вы нажимаете комбинацию клавиш, и она активируется. Microsoft также исследует способы выделения окна в той или иной форме;• Исследовано, как полностью перейти на загрузчик WIX и удалить кастомный загрузчик;• Исследовано, как полностью перейти на HKCU против HKLM;• Исправление проверки орфографии;• Исправление URL-адреса;• Сосредоточение внимания на исправлении накопившихся проблем и разработке метода, помогающего расставить приоритеты. @Dend и @crutkas сотрудничают, чтобы посмотреть, сможет ли Microsoft разработать один сигнал, чтобы увидеть то, что Microsoft называет «центрами тяжести»;• Основная ветка разработки Microsoft теперь называется Main;• Настройка структуры папок плагинов для PT Run #10796 • Microsoft работаем над переносом конвейера релиза на ту же систему, которую использует Windows Terminal;• Улучшения в процессе использования/обновления переменных среды в PT Run;• .NET обновлён до версии 3.1.20;• Централизованный список процессов в BugReportTool;• Улучшение обработки реестра для надстроек MSI и File Explorer;Узнать другие подробности можно здесь